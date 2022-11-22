Реклама
Новости
Аргентина проиграла Саудовской Аравии на чемпионате мира в Катаре
Семён Гудошников
Сегодня в 15:28

Команда Саудовской Аравии победила сборную Аргентины в ходе группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе аргентинцев отличился Лионель Месси, реализовавший пенальти на 10-й минуте. Этот гол сделал капитана сборной первым в истории аргентинцем, забившем на четырех чемпионатах мира.

Саудовская Аравия вышла вперед во втором тайме. На 48-й минуте забил Салех аш‑Шехри, на 53-й — Салем аль‑Давсари.

В первом тайме словенский судья Славко Винчич отменил три гола аргентинцев. Дважды в офсайде оказался Лаутаро Мартинес, один раз — Месси.

Для Аргентины это поражение прервало беспроигрышную серию из 36 матчей. Команда не смогла побить рекорд сборной Италии, которая провела без поражений 37 игр.

Церемония открытия ЧМ-2022 состоялась в Катаре 20 ноября. Матчи будут проходить до 18 декабря на восьми стадионах в разных точках страны. Катар впервые принимает чемпионат мира по футболу.

расскажите друзьям
люди
Лионель МессиСлавко Винчич
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»