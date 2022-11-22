Аргентина проиграла Саудовской Аравии на чемпионате мира в Катаре

Команда Саудовской Аравии победила сборную Аргентины в ходе группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе аргентинцев отличился Лионель Месси, реализовавший пенальти на 10-й минуте. Этот гол сделал капитана сборной первым в истории аргентинцем, забившем на четырех чемпионатах мира.
Саудовская Аравия вышла вперед во втором тайме. На 48-й минуте забил Салех аш‑Шехри, на 53-й — Салем аль‑Давсари.
В первом тайме словенский судья Славко Винчич отменил три гола аргентинцев. Дважды в офсайде оказался Лаутаро Мартинес, один раз — Месси.
Для Аргентины это поражение прервало беспроигрышную серию из 36 матчей. Команда не смогла побить рекорд сборной Италии, которая провела без поражений 37 игр.
Церемония открытия ЧМ-2022 состоялась в Катаре 20 ноября. Матчи будут проходить до 18 декабря на восьми стадионах в разных точках страны. Катар впервые принимает чемпионат мира по футболу.