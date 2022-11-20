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В Катаре состоялась церемония открытия чемпионата мира по футболу
Виктория Шанина
Вчера в 19:28

Эмир Катара шейх Тамим бин Хамада Аль Тани объявил чемпионат мира по футболу 2022 года открытым. Об этом сообщает информагентство AS.

Церемония открытия турнира состоялась на стадионе «Эль‑Байт» в Эль-Хауре. На поле вынесли талисманы всех предыдущих чемпионатов мира, включая российского волка Забиваку (маскот ЧМ-2018).

На стадионе выступили солист южнокорейской группы BTS Чон Джонгук и катарский певец Фахад Аль Кубаиси — они исполнили песню «Dreamers». Американский актер Морган Фриман поучаствовал в театрализованном представлении.

Катар впервые принимает чемпионат мира по футболу, он проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года на восьми стадионах в разных точках страны. На первом матче встретятся сборные Катара и Эквадора. Россия в ЧМ-2022 не участвует.

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