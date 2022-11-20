В Катаре состоялась церемония открытия чемпионата мира по футболу

Эмир Катара шейх Тамим бин Хамада Аль Тани объявил чемпионат мира по футболу 2022 года открытым. Об этом сообщает информагентство AS.
Церемония открытия турнира состоялась на стадионе «Эль‑Байт» в Эль-Хауре. На поле вынесли талисманы всех предыдущих чемпионатов мира, включая российского волка Забиваку (маскот ЧМ-2018).
На стадионе выступили солист южнокорейской группы BTS Чон Джонгук и катарский певец Фахад Аль Кубаиси — они исполнили песню «Dreamers». Американский актер Морган Фриман поучаствовал в театрализованном представлении.
Катар впервые принимает чемпионат мира по футболу, он проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года на восьми стадионах в разных точках страны. На первом матче встретятся сборные Катара и Эквадора. Россия в ЧМ-2022 не участвует.