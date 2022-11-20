В Катаре состоялась церемония открытия чемпионата мира по футболу

Катар впервые принимает чемпионат мира по футболу, он проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года на восьми стадионах в разных точках страны. На первом матче встретятся сборные Катара и Эквадора. Россия в ЧМ-2022 не участвует.