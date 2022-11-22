В Иране арестовали двух популярных актрис за публикации в соцсетях без хиджаба

«Может быть, это мой последний пост. С этого момента, что бы со мной ни случилось, знайте, что, как всегда, я с иранским народом до последнего вздоха», — написала Газиани. На видео актриса поворачивается спиной к камере и собирает непокрытые волосы в хвост — жест, который стал символом подготовки женщин к акции протеста. Ее пост на данный момент недоступен — иранские власти часто заставляют удалять контент со своих аккаунтов.