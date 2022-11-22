В Иране арестовали двух популярных актрис за публикации в соцсетях без хиджаба

В Иране арестовали популярных актрис Хенгаме Газиани и Катаюн Риахи из‑за публикаций в инстаграме*, на которых они появились без хиджабов. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на иранские СМИ.
Газиани и Риахи вызвали в прокуратуру и обвинили в сговоре и действиях против властей Ирана. Ранее они выложили посты в поддержку протестующих за свободу женщин.
«Может быть, это мой последний пост. С этого момента, что бы со мной ни случилось, знайте, что, как всегда, я с иранским народом до последнего вздоха», — написала Газиани. На видео актриса поворачивается спиной к камере и собирает непокрытые волосы в хвост — жест, который стал символом подготовки женщин к акции протеста. Ее пост на данный момент недоступен — иранские власти часто заставляют удалять контент со своих аккаунтов.
* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.
Протесты в Иране были спровоцированы смертью Махсы Амини, которая скончалась после ареста за неправильное ношение хиджаба. По словам правозащитников, ее сильно избили полицейские. Иранские активисты призвали женщин страны публично снимать хиджабы в знак несогласия с действиями полиции, которая задерживает девушек за их внешний вид, штрафует их, а возможно, и запугивает.
Женщин Ирана обязывают покрывать волосы и носить длинную, свободную, скрывающую фигуру одежду, как того требуют законы шариата. Они были введены в стране после революции 1979 года.