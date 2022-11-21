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Раф Симонс закроет свой бренд
Рустам Абдуллин
Вчера в 23:02

Бельгийский модельер Раф Симонс сообщил о закрытии своего одноименного бренда после «необычайного 27-летнего путешествия». Показ в Лондоне стал последним для Raf Simons.

«Не хватает слов, чтобы выразить гордость за наши достижения. Я благодарен за невероятную поддержку от моей команды, партнеров, прессы и покупателей, друзей и семьи, а также преданных поклонников и верных последователей», — написал Симонс в своих соцсетях.

В заключении Симонс поблагодарил за веру в его видение и в него самого.

Симонс запустил свой одноименный бренд в 1995 году. Дизайнер продолжал развивать его, работая в крупных домах моды, включая Jil Sander, Dior и Calvin Klein. Изделия, выпущенные Raf Simons в первые годы работы, часто перепродаются по высоким ценам и выставляются на аукционах.

В 2020 году Симонс перевыпустил около 100 культовых вещей в честь 25-летия бренда. Теперь же он продолжит работать креативным директором Prada вместе с Миуччей Прада.

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