Раф Симонс закроет свой бренд

«Не хватает слов, чтобы выразить гордость за наши достижения. Я благодарен за невероятную поддержку от моей команды, партнеров, прессы и покупателей, друзей и семьи, а также преданных поклонников и верных последователей», — написал Симонс в своих соцсетях.