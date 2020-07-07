Раф Симонс перевыпустит 100 самых культовых вещей из своих прошлых коллекций. Релиз, получивший название Raf Simons Archive Redux (отсылка к вышедшей в 2005 году книге Raf Simons Redux) , приурочен к 25-летнему юбилею бренда дизайнера.

Известно, что в него точно войдут позиции из дебютной коллекции 1995 года. Также в релизе будут представлены красная рубашка и тонкий галстук (коллекция Radioactivity 1998 года) и худи Kollaps (весенняя коллекция 2002 года).

Остальные вещи из релиза обещают представить в течение этого месяца, и поклонники дизайнера наверняка уже ломают голову над тем, будут ли в нем представлены их фавориты. Например, камуфляжный бомбер из осенне-зимней коллекции 2001 года Riot Riot Riot!, в котором недавно танцевал Дрейк.