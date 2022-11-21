В Белгородской области создадут «засечную черту»

В Белгородской области с апреля создают «засечную черту» на границе с Украиной. Всего местные власти потратили около 13 млрд рублей на «на цели и задачи» по российской спецоперации, передает ТАСС слова главы региона Вячеслава Гладкова.
«Мы готовимся к различным вариантам, <…> поэтому начиная с апреля и занимаемся достаточно активно укреплением рубежей в рамках своих полномочий. <…> Я говорил бы о формировании белгородской засечной черты, потому что это привычное для нас понятие. Белгородская область всегда стояла на рубеже и защите интересов государства российского, поэтому это продолжается и сейчас», — сказал Гладков.
Чиновник отметил, что «работа выполняется в большом объеме». Он не собирается разглашать подробности, опасаясь слежки противником за информацией из открытых источников.
Белгородской засечной чертой называлась возведенная в 1635–1654 годах укрепленная линия на южных рубежах Русского царства длиной 800 километров. Ее создали для защиты от крымских татар и ногайцев. Белгородская черта, которая также состояла из естественных преград (болота, леса), проходила по территории современных Сумской области Украины, Белгородской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской областей России.
«Бел.ru» пишет, что Гладков подтвердил формирование в регионе структуры, которая «помогает сильным белгородским мужчинам в случае необходимости встать на защиту своего родного дома».
В октябре в Белгородской области начали устанавливать противотанковые надолбы. Незадолго до этого основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о возведении на территории Белгородской области оборонительных линий и создании «народного ополчения».