В Белгородской области создадут «засечную черту»

«Мы готовимся к различным вариантам, <…> поэтому начиная с апреля и занимаемся достаточно активно укреплением рубежей в рамках своих полномочий. <…> Я говорил бы о формировании белгородской засечной черты, потому что это привычное для нас понятие. Белгородская область всегда стояла на рубеже и защите интересов государства российского, поэтому это продолжается и сейчас», — сказал Гладков.