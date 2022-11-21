Мэр Читы ушел в отставку, чтобы отправиться в зону боевых действий на Украине

Сапожников назвал себя десантником с боевым опытом. По данным портала Chita.ru, в 1995 году он на восемь месяцев «отправился на Северный Кавказ для контртеррористической операции», где в одном из боев получил ранение, а после этого служил в спецназе Главного разведывательного управления. В 2009 году был уволен из армии из‑за «старого ранения», которое «дало о себе знать».