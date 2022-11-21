Мэр Читы ушел в отставку, чтобы отправиться в зону боевых действий на Украине

Мэр Читы Александр Сапожников ушел в отставку, чтобы «отправиться туда, где сегодня нужен больше всего, — в зону специальной военной операции» на территории Украины. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Сапожников назвал себя десантником с боевым опытом. По данным портала Chita.ru, в 1995 году он на восемь месяцев «отправился на Северный Кавказ для контртеррористической операции», где в одном из боев получил ранение, а после этого служил в спецназе Главного разведывательного управления. В 2009 году был уволен из армии из‑за «старого ранения», которое «дало о себе знать».
«Я не могу оставаться в стороне от судьбоносного сражения нашей Родины за право на будущее, которое мы получили от наших предков. Мой долг и мое призвание вновь встать на защиту нашей страны», — объяснил Сапожников причины своего решения.
Он поблагодарил читинцев, городские службы и всех, кто «помогает делать наш город лучше». Отдельную благодарность Сапожников выразил главе Забайкальского края Михаилу Осипову и правительству региона и пожелал горожанам счастья и благополучия.
В конце сентября в зону проведения российской спецоперации ездил депутат Госдумы Виталий Милонов. Он послужил там младшим сержантом и помогал противотанковой артиллерийской батарее. Вскоре парламентарий вернулся.