Милонов рассказал, как служит младшим сержантом на Донбассе со своим старым позывным «Густав»

Депутат Госдумы Виталий Милонов отправился в зону проведения российской спецоперации на территории Украины. Парламентарий рассказал изданию «Подъем», как проходит его служба и почему после референдумов он хочет вернуться в Москву.

Милонов пользуется своим старым позывным «Густав», который выбрал в 2014 году. Он служит младшим сержантом и «помогает тут» противотанковой артиллерийской батарее. «Работаем. Сегодня утром отработали, поразили нужные цели. Все нормально», — сказал он.

Милонов назвал «откровенной чушью» сообщения «большинства телеграм-обозревателей, которые пытаются маскироваться под военных аналитиков». По его словам, они не знают, «что происходит на самом деле», а он знает, потому что «наблюдает ситуацию не то что изнутри, а не совсем снаружи».

Думский депутат отмечает, что «идеальной картинки из американского блокбастера» в зоне боевых действий нет: «Не бывает так, что нет проблем. Не бывает так, что есть все, что нужно».

После референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Украины Милонов надеется приехать в Москву, чтобы проголосовать в Госдуме за включение регионов в состав России. «Я надеюсь, что успею добраться», — сказал он.

Милонов попросил отправить его в зону военных действий на Украине 23 сентября. Среди попросившихся на фронт также оказались глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин и зампред комитета по экономической политике, секретарь Хакасского регионального отделения «Единой России» Сергей Сокол.