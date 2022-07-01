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Мэтт Деймон и Бен Аффлек приступили к съемкам фильма про Nike

Виктория Шанина
Сегодня в 15:54

В Лос-Анджелесе стартовали съемки фильма Бена Аффлека («Операция „Арго“», «Город воров»), посвященного спортивному бренду Nike. Об этом сообщает Hypebeast.

Действие картины развернется в 80-х. Независимый продавец кроссовок Сонни Ваккаро возглавляет начинающую компанию Nike и заключает сделку на сотрудничество с одним из самых успешных спортсменов мира Майклом Джорданом. Это партнерство выводит бренд на новый уровень.

Бен Аффлек не только срежиссирует фильм, но и сыграет одну из главных ролей — сооснователя бренда Фила Найта. Роль Сонни Ваккаро исполнит друг детства Аффлека — актер Мэтт Деймон («Марсианин», «Короче»).

К актерскому составу картины также присоединились Виола Дэвис («Как избежать наказания за убийство»), Джейсон Бейтман («Озарк»), Крис Такер («Час пик»), Марлон Уэйанс («Реквием по мечте»), Крис Мессина («Аферистка»), Мэттью Маэр («Наш флаг означает смерть»), Том Папа («За канделябрами») и Джулиус Теннон («Быстрее пули»).

Джордан в ленте не появится, зато на экране предстанут его родители, бывшие тренеры, друзья и близкие. Именно к ним обращался Ваккаро в своем стремлении подписать контракт с легендой баскетбола.

Дэвис и Теннон сыграют родителей Джордана, Мессина — его первого агента Дэвида Фалька, Бейтман — исполнительного директора Nike Роба Штрассера, Маэр — дизайнера Питера Мура, Такер — баскетболиста Говарда Уайта, Уэйанс — тренера Джорджа Равелинга, Папа — спортивного функционера Стю Инмана.

Сценарий ленты подготовил Алекс Конвери — он был включен в черный список лучших нереализованных материалов 2021 года. Позднее Аффлек и Деймон доработали текст. Фильм выйдет на Prime Video, точная дата релиза пока неизвестна.

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