Сначала доставка появится в Архангельске, Калининграде, Омске, Смоленске, Ставрополе, Твери, Новгороде, Вологде, Калуге и еще ряде городов. До конца года она должна заработать в Москве и Петербурге, к концу зимы — в остальных регионах.