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«Вкусно — и точка» запустит доставку с 29 ноября
Дарья Мельникова
Вчера в 09:51

С 29 ноября «Вкусно — и точка» в нескольких регионах запустит доставку в партнерстве с «Яндекс Едой» и Delivery Club. Об этом сообщает ТАСС.

Сначала доставка появится в Архангельске, Калининграде, Омске, Смоленске, Ставрополе, Твери, Новгороде, Вологде, Калуге и еще ряде городов. До конца года она должна заработать в Москве и Петербурге, к концу зимы — в остальных регионах.

«Яндекс Еда» и Delivery Club станут первыми сервисами, в которых перезапускается доставка из «Вкусно — и точка». В будущем компания планирует начать сотрудничество и с другими партнерами, в том числе региональными.

2 ноября сеть быстрого питания подала в Роспатент две заявки на регистрацию логотипа для сервиса доставки еды. Вариантов логотипа два — зеленый и оранжевый, отличаются они только по цвету.

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