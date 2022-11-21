С 29 ноября «Вкусно — и точка» в нескольких регионах запустит доставку в партнерстве с «Яндекс Едой» и Delivery Club. Об этом сообщает ТАСС.
Сначала доставка появится в Архангельске, Калининграде, Омске, Смоленске, Ставрополе, Твери, Новгороде, Вологде, Калуге и еще ряде городов. До конца года она должна заработать в Москве и Петербурге, к концу зимы — в остальных регионах.
«Яндекс Еда» и Delivery Club станут первыми сервисами, в которых перезапускается доставка из «Вкусно — и точка». В будущем компания планирует начать сотрудничество и с другими партнерами, в том числе региональными.
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