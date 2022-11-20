Гэри Олдман планирует завершить актерскую карьеру, чтобы попробовать себя в чем‑то еще

В следующем году Олдману стукнет 65 лет, а к 80 годам актер совсем не хочет активничать, поэтому после «Медленных лошадей» он бы «повесил трубку». Сериал продлили на третий и четвертый сезоны, скоро должен выйти второй, так что с экранов Олдман пропадет даже не в следующем году.