Гэри Олдман планирует завершить актерскую карьеру, чтобы попробовать себя в чем‑то еще

Гэри Олдман хочет закончить актерскую карьеру после сериала «Медленные лошади». Своими планами он поделился в интервью с The Times.
В следующем году Олдману стукнет 65 лет, а к 80 годам актер совсем не хочет активничать, поэтому после «Медленных лошадей» он бы «повесил трубку». Сериал продлили на третий и четвертый сезоны, скоро должен выйти второй, так что с экранов Олдман пропадет даже не в следующем году.
«У меня была завидная карьера, но они всегда идут на убыль, и у меня есть другие вещи, которые интересуют, помимо актерства. Когда вы молоды, то думаете, что успеете сделать все, но годы-то идут», — сказал Олдман.
В этом же интервью Олдман сравнил своего сериального персонажа, сотрудника MI5 Джексона Лэмба, с самим собой. Оба они боролись с алкогольной зависимостью: актеру удалось ее победить, а у шпиона с этим явные трудности.
«Слава богу, мне удалось это бросить, я в завязке уже 25 лет. Но Лэмб — это как жестокая насмешка. Он знает, что он пьяница, но продолжает лгать себе об этом», — поделился Олдман.
19 октября вышел трейлер второго сезона шоу «Медленные лошади». Премьера намечена на 2 декабря, а финал покажут 30-го числа.