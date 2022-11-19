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«Белый лотос» продлили на третий сезон
Дарья Мельникова
19 ноября 2022 11:42

HBO решил продлить сериал «Белый лотос» на третий сезон. Об этом сообщает Deadline.

Сериал, который начался как эксперимент во время пандемии, стал одним из самых популярных шоу сети Warner Bros. Discovery. Первый эпизод второго сезона проекта собрал более 7,6 млн зрителей.

В грядущем сезоне, как обычно, будет новое место и персонажи. Подробности сюжета пока не раскрываются.

Первый сезон рассказывал о тайнах и интригах гостей курорта «Белый лотос» на Гавайях. Действие второго сезона разворачивается на Сицилии уже в другом отеле сети.

Подробности по теме
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