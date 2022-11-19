Основательницу Theranos Элизабет Холмс приговорили к 11 годам тюрьмы за мошенничество

Суд в Сан-Хосе в Калифорнии приговорил Элизабет Холмс к 11 годам и 3 месяцем тюрьмы, после того как в январе этого года она была осуждена за обман инвесторов во время управления медицинским стартапом Theranos по анализу крови. Об этом сообщает CNN.
Холмс также назначили штраф в размере 400 долларов. Она должна будет начать отбывать наказание в апреле 2023 года. Основательница Theranos беременна, и у нее есть годовалый сын.
Перед оглашением приговора Элизабет прослезилась и выступила с последним словом.
«Я любила Theranos. Это была работа всей моей жизни. Люди, которых я пыталась привлечь к работе в Theranos, были теми, кого я любила и уважала больше всего. Я опустошена своими неудачами», — сказала она.
Основательница Theranos также извинилась перед сотрудниками, инвесторами и пациентами стартапа. «Мне очень, очень жаль. Я отдала все силы, чтобы создать нашу компанию и спасти ее. Я сожалею о своих ошибках каждой клеточкой своего тела», — добавила она.
Холмс основала компанию в 2003 году в возрасте 19 лет. После десятилетия в тени она начала привлекать внимание прессы, утверждая, что Theranos изобрела технологию, которая позволяет точно проверить наличие ряда заболеваний с помощью всего нескольких капель крови, взятых из пальца.
Обман вскрылся в 2015-м благодаря расследованию The Wall Street Journal. Оно показало, что технология, якобы придуманная Холмс, не работала, а анализ крови компания проводила на чужом оборудовании, которое искажает результаты.
По мотивам истории Theranos и Холмс снимут фильм «Дурная кровь» для Apple TV+. В ее основу ляжет книга Джона Каррейру, вышедшая в 2018 году. Она рассказывает об успехе, а затем стремительном провале стартапа Холмс в Кремниевой долине.