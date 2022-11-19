Основательницу Theranos Элизабет Холмс приговорили к 11 годам тюрьмы за мошенничество

Суд в Сан-Хосе в Калифорнии приговорил Элизабет Холмс к 11 годам и 3 месяцем тюрьмы, после того как в январе этого года она была осуждена за обман инвесторов во время управления медицинским стартапом Theranos по анализу крови. Об этом сообщает CNN.