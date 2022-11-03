Дженнифер Лоуренс отказалась от роли главы Theranos. Из‑за того, как ее ранее сыграла Аманда Сэйфрид

Американская актриса Дженнифер Лоуренс, известная по кинофраншизе «Голодные игры» и фильму «Не смотрите наверх», отказалась от роли в фильме Адама МакКея «Дурная кровь». Об этом сообщил Independent.
В картине она должна была исполнить роль основательницы компании Theranos Элизабет Холмс, осужденной за мошенничество. Ранее в образе этой предпринимательницы в сериале «Выбывшая» появилась Аманда Сэйфрид («Манк», «Mamma Mia!», «Дорогой Джон»).
По словам репортера Кайла Бучанана, Лоуренс посмотрела шоу с участием Сэйфрид и решила не участвовать в новой экранизации биографии Холмс. «Она была потрясающей», — поделилась своими впечатлениями Лоуренс.
Актриса, как заявил Бучанан, пришла к выводу, что «нет необходимости повторять» работу Сэйфрид. Сама Лоуренс пока публично не дала никаких комментариев о своем решении покинуть проект «Дурная кровь».
Адам МакКей намерен снять киноадаптацию книги Джона Каррейру, вышедшей в 2018 году. Книга рассказывала об успехе, а затем стремительном провале стартапа Холмс в Кремниевой долине.
Фильм будет выпущен кинокомпанией Apple Original Films. Он продемонстрирует, как инновационная методика исследования крови, придуманная Холмс, должна была стать прорывом в области медицинских технологий, но оказалась недейственной.
Ранее сообщалось, что продюсированием проекта займутся МакКей, Лоуренс, а также Кевин Дж.Мессик, Джастин Польски и Уилл Феррелл. Разрабатывать картину будут Hyberobject Industries, Excellent Cadaver и Gary Sanchez Productions.