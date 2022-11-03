Дженнифер Лоуренс отказалась от роли главы Theranos. Из‑за того, как ее ранее сыграла Аманда Сэйфрид

В картине она должна была исполнить роль основательницы компании Theranos Элизабет Холмс, осужденной за мошенничество. Ранее в образе этой предпринимательницы в сериале «Выбывшая» появилась Аманда Сэйфрид («Манк», «Mamma Mia!», «Дорогой Джон»).