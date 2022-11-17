Джимми Фэллон пожаловался Илону Маску на посты о его смерти

Американский ведущий Джимми Фэллон обратился к главе Twitter Илону Маску из‑за массовых постов о его смерти. Он попросил бизнесмена исправить недоразумение.
«Илон, можешь с этим что‑то сделать?» — написал Фэллон. Он прикрепил хештег #RIPJimmyFallon («Покойся с миром, Джимми Фэллон»), под которым пользователи прощались с живым шоуменом.
Маск в шутку ответил Фэллону: «Подождите секунду. Откуда мы знаем, что вы не инопланетянин, похищающий тела, который притворяется Джимми?! Скажите что‑нибудь такое, что мог бы сказать только настоящий Джимми». Сделал ли он что‑то с фейками, неясно.
Вместе с #RIPJimmyFallon популярность набрал #RIPJamesCorden («Покойся с миром, Джеймс Корден»). Юзеры оплакивали еще одного комика, с которым все в порядке.
В последнее время в твиттере появилось немало фейковых аккаунтов и постов, имитирующих знаменитостей, вымышленных персонажей и компании. Это делают пользователи, которые недовольны политикой Маска в соцсети с того момента, как он сделал синюю галочку верификации доступной для каждого.