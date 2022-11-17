Джимми Фэллон пожаловался Илону Маску на посты о его смерти

Маск в шутку ответил Фэллону: «Подождите секунду. Откуда мы знаем, что вы не инопланетянин, похищающий тела, который притворяется Джимми?! Скажите что‑нибудь такое, что мог бы сказать только настоящий Джимми». Сделал ли он что‑то с фейками, неясно.