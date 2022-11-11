В твиттере появилось много фейковых аккаунтов после того, как синяя галочка стала доступна всем

«Основная проблема, которую Маск, кажется, не понимает, хотя проводит много времени в твиттере, заключается в том, что галочка никогда не воспринималась как символ статуса. Она всего лишь отмечала, что кто‑то является тем, за кого себя выдает. Потратив всего восемь долларов на ее получение (без проверки личности), она теряет всякий смысл из‑за стараний Маска», — считает он.