В твиттере появилось много фейковых аккаунтов после того, как синяя галочка стала доступна всем

10 ноября Федеральная торговая комиссия США предупредила Twitter, что внимательно следит за изменениями в политике компании после прихода Илона Маска. За день, прошедший с момента запуска подписки на соцсеть, пользователи успели выдать себя за известных людей и аккаунты брендов с помощью синей галочки, которую теперь может купить каждый.
Раньше синяя галочка верификации появлялась рядом с именем известных пользователей — общественных деятелей, звезд, журналистов, компаний и организаций. Маск хочет заработать больше денег для Twitter, поэтому теперь галочку может купить любой за 7,99 доллара в месяц.
Узнать, как человек получил галочку — прошел проверку или купил подписку на Twitter Blue, — можно после перехода в профиль по нажатии на нее. При этом выданная и купленная галочки выглядят одинаково, с первого взгляда их не отличишь.
Nestlé признается в краже воды, Марио показывает средний палец
Например, одни представились баскетболистом ЛеБроном Джеймсом, запросив его перевод из клуба «Лос-Анджелес Лейкерс», а другие выдали себя за известного спортивного обозревателя Адама Шефтера, сообщив об увольнении главного тренера клуба по американскому футболу «Лас-Вегас Рэйдерс».
Кто‑то создал профиль, выдающий себя за компанию Nintendo, и опубликовал изображение Марио со средним пальцем. А фейковый аккаунт швейцарской компании Nestlé рассказал о том, как ворует и перепродает воду.
Многие фейковые аккаунты Twitter уже заблокировал, но их посты могли увидеть люди, не особо интересующиеся Маском и переменами с соцсетью, и принять за правду.
Один из пользователей пошел дальше и создал аккаунт главного советника Илона Маска Джейсона Калаканиса. Неизвестный опубликовал фальшивые подробности об отношениях Калаканиса с печально известным финансистом Джеффри Эпштейном, которого посадили в тюрьму за многочисленные секс-преступления, где он и покончил с собой.
Ненастоящий аккаунт объяснил, что номер Калаканиса якобы оказался в телефонной книге Эпштейна после одной из вечеринок в Нью-Йорке.
«Чувак с десятью подписчиками платит 8 долларов и сразу же начинает выдавать себя за Джейсона [Калаканиса]. С помощью синей галочки он мог успешно запутать людей и очернить имя бро. Маск, созданный тобой монстр уже атакует простых обывателей», — написал один из недовольных.
Фейковые аккаунты появились также у SpaceX и Apple. Первый пишет о своих прибыльных государственных контрактах, а второй буквально пытается продать воздух.
Как отреагировал Маск и почему его идеи не получили широкой поддержки
Алекс Перри из издания Mashable попросил Маска забрать у него синюю галочку, которую он получил после стандартной верификации шесть лет назад, чтобы «снова стать человеком из народа». Он считает, что теперь галочки станут поводом для насмешек и потеряют свою изначальную функцию.
«Основная проблема, которую Маск, кажется, не понимает, хотя проводит много времени в твиттере, заключается в том, что галочка никогда не воспринималась как символ статуса. Она всего лишь отмечала, что кто‑то является тем, за кого себя выдает. Потратив всего восемь долларов на ее получение (без проверки личности), она теряет всякий смысл из‑за стараний Маска», — считает он.
Перри заметил, что некоторые пользователи всегда хотели заполучить галочку, не имея на то оснований, и годами выдавали себя за крупные аккаунты. К примеру, они использовали смайлики, которые всего лишь похожи на галочку, но разница между ними видна. «Систему всегда можно было обойти, но никогда раньше ее разрушение не становилось частью бизнес-плана», — заключил журналист.