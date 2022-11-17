Республиканцы забрали у демократов контроль над палатой представителей в США

В США Республиканская партия получила на промежуточных выборах большинство в палате представителей, обеспечив себе 218 мест из 435. У демократов — 210 мест, еще семь остаются неопределенными, пишет CNN.
При этом, согласно инфографике на сайте NBC, республиканцы закрепляют за собой 221 место, демократы — 214.
Победа республиканцев вызовет смену спикера в палате представителей. Сейчас эту должность занимает Нэнси Пелоси. Американские СМИ пишут, что нижняя палата конгресса может сделать жизнь Белого дома невыносимой до конца срока Байдена, а также инициировать расследования конгресса в отношении президента.
Сам Байден поздравил с победой лидера республиканцев Кевина МакКарти и выразил готовность работать с их партией в палате представителей. По мнению главы государства, прошедшие 8 ноября выборы показали силу и устойчивость демократии в США, поскольку тем, кто отрицает результаты выборов, было проявлено «решительное неприятие».
Несколько дней назад стало известно, что контроль над верхней палатой конгресса, сенатом, удержали демократы. Они гарантировали себе 50 мест из 100, у республиканцев — 49. При этом в случае ничейного голосования в сенате на стороне демократов будет еще один голос — вице-президента Камалы Харрис, которая председательствует в палате.