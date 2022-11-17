Республиканцы забрали у демократов контроль над палатой представителей в США

Несколько дней назад стало известно, что контроль над верхней палатой конгресса, сенатом, удержали демократы. Они гарантировали себе 50 мест из 100, у республиканцев — 49. При этом в случае ничейного голосования в сенате на стороне демократов будет еще один голос — вице-президента Камалы Харрис, которая председательствует в палате.