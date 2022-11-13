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Демократы удержали контроль над сенатом США
Семён Гудошников
Сегодня в 14:26

Демократическая партия США удержала контроль над сенатом после ключевой победы действующего сенатора-демократа Кэтрин Кортес-Масто в Неваде. Об этом сообщает Politico.

Согласно данным на сайте издания, после подсчета 98% бюллетеней Кортес-Масто получает 48,8% голосов, ее соперник-республиканец Адам Лаксалт, некоторое время лидировавший в гонке, — 48,1%.

Эта победа гарантирует демократам 50 мест в сенате из 100. В случае ничейного голосования на их стороне будет еще один голос — вице-президента Камалы Харрис, которая председательствует в сенате.

Судьба еще одного сенаторского кресла определится в декабре в ходе повторного голосования в Джорджии. Ноябрьские выборы там не смогли определить победителя.

Остается неясным, какая из партий получит большинство в Палате представителей. По данным на 13 ноября, республиканцы гарантировали себе 211 мест, демократы — 203. Для контроля над палатой необходимо 218 голосов.

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теги
Сенат СШАДемократическая партия США
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