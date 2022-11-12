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Warner Bros. согласилась снять сиквел «Константина» после появления Киану Ривза на вечернем шоу
Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:07

Студия Warner Bros. одобрила производство сиквела «Константина» после того, как Киану Ривз пришел на вечернее шоу Стивена Колберта и заявил о желании вернуться к роли, а зал его поддержал. Об этом Collider рассказал режиссер Френсис Лоуренс.

«[Ривза] спросили, какого персонажа он хотел бы сыграть снова, и он сказал, что Джона Константина, и толпа сошла с ума. Люди, наконец, увидели это и сказали: „О, подождите, может быть, вы, ребята, сделаете продолжение ‚Константина‘“. В общем, было много факторов», — поделился Лоуренс.

Однако с персонажем Ривза были кое-какие проблемы. Права на героя принадлежат DC, вдобавок ко всему Warner Bros. хотел показать Константина сразу в других проектах. Лоуренс сказал, что, несмотря на много «усложняющих факторов», желание снять сиквел было велико, поэтому ему оставалось лишь «заполучить какой‑либо контроль над персонажем».

Информация о продолжении «Константина» появилась в середине сентября. К производству присоединились авторы первого фильма, в том числе режиссер Лоуренс, сценарист Акива Голдсман и исполнитель главной роли Киану Ривз.

Фильм «Константин: Повелитель тьмы», основанный на серии комиксов «Hellblazer», вышел в 2005 году. При бюджете в 100 млн долларов сборы составили 230 млн.

В 2020 году Ривз и съемочная группа «Константина» воссоединились в честь 15-летия фильма. Создатели картины поделились воспоминаниями о совместной работе и многочисленными идеями для сиквела.

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Киану РивзФренсис ЛоуренсСтивен КолбертАкива Голдсман
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