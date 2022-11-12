Warner Bros. согласилась снять сиквел «Константина» после появления Киану Ривза на вечернем шоу

«[Ривза] спросили, какого персонажа он хотел бы сыграть снова, и он сказал, что Джона Константина, и толпа сошла с ума. Люди, наконец, увидели это и сказали: „О, подождите, может быть, вы, ребята, сделаете продолжение ‚Константина‘“. В общем, было много факторов», — поделился Лоуренс.