Warner Bros. согласилась снять сиквел «Константина» после появления Киану Ривза на вечернем шоу

Студия Warner Bros. одобрила производство сиквела «Константина» после того, как Киану Ривз пришел на вечернее шоу Стивена Колберта и заявил о желании вернуться к роли, а зал его поддержал. Об этом Collider рассказал режиссер Френсис Лоуренс.
«[Ривза] спросили, какого персонажа он хотел бы сыграть снова, и он сказал, что Джона Константина, и толпа сошла с ума. Люди, наконец, увидели это и сказали: „О, подождите, может быть, вы, ребята, сделаете продолжение ‚Константина‘“. В общем, было много факторов», — поделился Лоуренс.
Однако с персонажем Ривза были кое-какие проблемы. Права на героя принадлежат DC, вдобавок ко всему Warner Bros. хотел показать Константина сразу в других проектах. Лоуренс сказал, что, несмотря на много «усложняющих факторов», желание снять сиквел было велико, поэтому ему оставалось лишь «заполучить какой‑либо контроль над персонажем».
Информация о продолжении «Константина» появилась в середине сентября. К производству присоединились авторы первого фильма, в том числе режиссер Лоуренс, сценарист Акива Голдсман и исполнитель главной роли Киану Ривз.
Фильм «Константин: Повелитель тьмы», основанный на серии комиксов «Hellblazer», вышел в 2005 году. При бюджете в 100 млн долларов сборы составили 230 млн.
В 2020 году Ривз и съемочная группа «Константина» воссоединились в честь 15-летия фильма. Создатели картины поделились воспоминаниями о совместной работе и многочисленными идеями для сиквела.