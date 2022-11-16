В Сирии задержали подозреваемого в причастности к теракту в Стамбуле

Мужчина, как считают турецкие правоохранители, помогал в организации атаки. Он стал уже 51-м задержанным по делу о теракте. Основной фигурант дела, исполнительница теракта Ахлам Альбашир нелегально приехала в Турцию из Сирии.
По ее словам, заказчиком взрыва был человек под кодовым именем Хаджи. Следствию удалось установить, что Хаджи связан с террористической организацией в Айнуларабе. Сама Альбашир призналась в причастности к Рабочей партии Курдистана.
Арестованный подозреваемый, как считают в полиции, действовал под другим кодовым именем — Хусам. Он находился в Турции во время теракта, однако после него сбежал в Сирию.