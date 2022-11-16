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В Сирии задержали подозреваемого в причастности к теракту в Стамбуле
Юлия Онодэра
Вчера в 23:31

В сирийском городе Азазе задержали подозреваемого в причастности к терату в Стамбуле, который произошел 13 ноября. Об этом сообщил телеканал A Haber.

Мужчина, как считают турецкие правоохранители, помогал в организации атаки. Он стал уже 51-м задержанным по делу о теракте. Основной фигурант дела, исполнительница теракта Ахлам Альбашир нелегально приехала в Турцию из Сирии.

По ее словам, заказчиком взрыва был человек под кодовым именем Хаджи. Следствию удалось установить, что Хаджи связан с террористической организацией в Айнуларабе. Сама Альбашир призналась в причастности к Рабочей партии Курдистана.

Арестованный подозреваемый, как считают в полиции, действовал под другим кодовым именем — Хусам. Он находился в Турции во время теракта, однако после него сбежал в Сирию.

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теги
Рабочая партия Курдистана
люди
Ахлам Альбашир
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