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В центре Стамбула прогремел взрыв. Есть пострадавшие
Семён Гудошников
Сегодня в 17:02

Взрыв прогремел в самом центре Стамбула — на главной туристической улице города Истикляль. Об этом сообщает Yenisafak.

По предварительным данным, пострадали минимум 11 человек. Официальных данных о погибших нет, Baza со ссылкой на местные СМИ писала, что минимум четверо погибли.

Причины взрыва пока неизвестны, улицу закрыли для пешеходов, на место выехали большое количество медицинских и полицейских автомобилей.

На видео, распространившемся в соцсетях, видно, как вдалеке происходит взрыв посреди улицы, после чего люди разбегаются в панике. На кадрах с последствиями взрыва несколько человек лежат в крови на брусчатке.

Новость дополняется.

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