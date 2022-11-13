В центре Стамбула прогремел взрыв. Есть пострадавшие

Взрыв прогремел в самом центре Стамбула — на главной туристической улице города Истикляль. Об этом сообщает Yenisafak.
По предварительным данным, пострадали минимум 11 человек. Официальных данных о погибших нет, Baza со ссылкой на местные СМИ писала, что минимум четверо погибли.
Причины взрыва пока неизвестны, улицу закрыли для пешеходов, на место выехали большое количество медицинских и полицейских автомобилей.
На видео, распространившемся в соцсетях, видно, как вдалеке происходит взрыв посреди улицы, после чего люди разбегаются в панике. На кадрах с последствиями взрыва несколько человек лежат в крови на брусчатке.
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