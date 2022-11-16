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«Симпсоны» предсказали выдвижение Дональда Трампа на пост президента в 2024 году
Дарья Мельникова
Сегодня в 22:06

Продюсер «Симпсонов» Эл Джин заявил, что мультсериал снова предсказал будущее, угадав, что Дональд Трамп будет баллотироваться в президенты в 2024 году.

В своих соцсетях продюсер опубликовал кадр из эпизода 2015 года, на котором изображен летающий Гомер и плакат президентской кампании с надписью «Трамп 2024».

Ранее Дональд Трамп подтвердил, что в третий раз будет участвовать в президентских выборах от Республиканской партии в 2024 году.

«Чтобы снова сделать Америку великой и прекрасной, сегодня вечером я выдвигаю свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов», — сказал он в окружении сторонников, влиятельных республиканцев и силовиков.

Пообещав победить президента Джо Байдена в 2024 году, он добавил: «Золотой век Америки только впереди».

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теги
Республиканская партия США
люди
Дональд ТрампДжозеф БайденЭл Джин
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