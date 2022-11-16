Мяч, который Диего Марадона «рукой бога» забил в ворота сборной Англии, продали за 2 млн евро

Мяч, который тогдашний игрок аргентинской сборной Диего Марадона забил рукой в матче чемпионата мира по футболу 1986 года против сборной Англии, продали на аукционе Graham Budd Auctions Ltd за 2,3 млн евро. Об этом сообщает The Guardian.
Изначальная оценка аукционного дома была выше: от 2,8 до 3,4 млн евро при стартовой цене в 570 тыс. Мяч принадлежал тунисскому судье Али Бин Нассеру.
В той четвертьфинальной игре сборная Аргентины обыграла англичан со счетом 2:1. Рукой был забит первый из двух голов. Однако судья посчитал, что Марадона пробил головой, и к возмущению английских фанатов засчитал гол.
После матча аргентинский нападающий заявил, что забил «немного головой и немного рукой бога». Отсюда — «рука бога», легендарное название одного из самых известных спорных голов в истории футбола.
Спустя 4 минуты после первого мяча Марадона забил второй, обойдя пятерых английских игроков. Он получил название «Гол столетия». Аргентина выиграла чемпионат, в финале обойдя немецкую сборную. Марадона получил звание лучшего игрока турнира.
Футболист скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. В мае 2022-го на аукционе Sotheby’s с молотка ушла футболка Марадоны с того же матча. Она принесла 9,3 млн долларов экс-полузащитнику английской сборной Стиву Ходжу, обменявшемуся с аргентинцем футболками 36 лет назад. Это самая крупная сумма в истории, отданная за подобный лот.