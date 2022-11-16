Мяч, который Диего Марадона «рукой бога» забил в ворота сборной Англии, продали за 2 млн евро

Футболист скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. В мае 2022-го на аукционе Sotheby’s с молотка ушла футболка Марадоны с того же матча. Она принесла 9,3 млн долларов экс-полузащитнику английской сборной Стиву Ходжу, обменявшемуся с аргентинцем футболками 36 лет назад. Это самая крупная сумма в истории, отданная за подобный лот.