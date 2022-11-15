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Ченнинг Татум танцует в последний раз в трейлере продолжения «Супер Майк!»
Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:29

Warner Bros. выпустила первый трейлер фильма «Супер Майк: Последний танец». Это третья и последняя часть серии фильмов с Ченнингом Татумом в роли стриптизера, которая выйдет 10 февраля.

«Фильм представляет собой своего рода вымышленную историю о том, как Майк приходит к идее шоу, а затем сталкивается с множеством препятствий на пути реализации его видения», — рассказал режиссер Стивен Содерберг и сравнил грядущий релиз с фильмом «Весь этот джаз» Боба Фосса.

21 октября Татум выложил снимок с Сальмой Хайек, на котором ее персонаж держит руку на его торсе.

© channingtatum/Twitter

Сценарий «Последнего танца» написал Рид Кэролайн, а спродюсировал картину Грегори Джейкобс. Ранее они вместе с Содербергом работали над фильмами «Супер Майк!» и «Супер Майк XXL».

Фильм «Супер Майк!» вышел на киноэкраны в 2012 году и собрал больше 165 млн долларов по всему миру. Главную роль в картине исполнил Ченнинг Татум, а партнерами по площадке стали Мэттью МакКонахи и Мэтт Бомер. В 2015 году сняли вторую часть «Супер Майк XXL». После успеха в прокате фильм превратили в театрализованные представления в Лас-Вегасе, Лондоне, Берлине и в Австралии.

Сюжет «Супер Майка!» рассказывает об опытном танцоре, который работает в стриптиз-клубе. Он берет к себе в ученики молодого парня Адама по кличке Малыш и учит его, как нужно вести себя на сцене.

В прошлом году на HBO Max показали реалити-шоу под названием «Настоящий Супер Майк». В нем десять «растерявших свою крутизну» мужчин проходили испытания и учились жить по новому распорядку дня, чтобы выиграть денежный приз и место в шоу «Magic Mike Live» в Лас-Вегасе.

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Сальма ХайекСтивен СодербергБоб ФоссРид КэролайнГрегори ДжейкобсМэтт Бомер
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