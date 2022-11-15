Ченнинг Татум танцует в последний раз в трейлере продолжения «Супер Майк!»

Фильм «Супер Майк!» вышел на киноэкраны в 2012 году и собрал больше 165 млн долларов по всему миру. Главную роль в картине исполнил Ченнинг Татум, а партнерами по площадке стали Мэттью МакКонахи и Мэтт Бомер. В 2015 году сняли вторую часть «Супер Майк XXL». После успеха в прокате фильм превратили в театрализованные представления в Лас-Вегасе, Лондоне, Берлине и в Австралии.