Фильм Стивена Содерберга «Супер Майк!», в котором Ченнинг Татум играет наставника молодого стриптизера, выйдет на HBO Max в формате релити-шоу. Программу назовут «Настоящий Супер Майк», пишет Variety.

В реалити будут участвовать 10 «растерявших свою крутизну» мужчин, которым предстоит пройти испытания и жить по новому распорядку дня, чтобы выиграть денежный приз и место в шоу «Magic Mike Live» в Лас-Вегасе. Это удастся только одному из десятки — он и получит титул «Настоящий Супер Майк».

В логлайне шоу создатели обещают показать, как конкурсанты «обнажат свои души и многое другое по мере развития своего тела — и обретут новый уровень самоуверенности». Сейчас организаторы проводят общенациональный кастинг.

Исполнительными продюсерами нового шоу стали сами Содерберг и Татум, а также компании Warner Bros. и Eureka Productions. В эфир «Настоящий Супер Майк» выйдет в конце этого года.

Фильм «Супер Майк!» вышел на киноэкраны в 2012 году и собрал больше 165 млн долларов по всему миру. Главную роль в картине исполнил Ченнинг Татум, а партнерами по площадке стали Мэттью МакКонахи и Мэтт Бомер. В 2015 году сняли вторую часть «Супер Майк XXL». После успеха в прокате фильм превратили в театрализованные представления в Лас-Вегасе, Лондоне, Берлине и в Австралии.

Сюжет «Супер Майка!» рассказывает об опытном танцоре, который работает в стриптиз-клубе. Он берет к себе в ученики молодого парня Адама по кличке Малыш и учит его, как нужно вести себя на сцене.