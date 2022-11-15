Украина подверглась массовому обстрелу. В Киеве попали в жилые дома, по всей стране отключают свет

В ряде регионов Украины, включая Киев, прогремели взрывы. Об этом пишет РБК со ссылкой на местные СМИ и чиновников. За час до взрывов по всей стране была объявлена воздушная тревога.
В столице, по словам мэра Виталия Кличко, было попадание в два жилых дома в Печерском районе. На месте работают медики и спасатели. Всего в этом районе было три взрыва.
В ДТЭК сообщили об экстренных отключениях электричества в Киеве.
Взрывы также прозвучали во Львове, Виннице, Хмельницком, Ковеле и Ровно, сообщили местные власти. Чиновники Николаевской и Сумской областей говорят о работе ПВО.
В Харькове и Житомире пропал свет, Львов и Хмельницкий частично обесточены. Львовская и житомирская администрации сообщили о прилетах в объекты энергетической инфраструктуры.
По словам Кличко, из‑за ударов по энергетической инфраструктуре экстренные отключения электричества начались по всей Украине, согласно распоряжению «Укрэнерго». В Киеве без света осталась половина жителей города, отметил он.
Это первый массированный удар по украинской энергетической инфраструктуре примерно за месяц. Россия начала обстреливать объекты критической инфраструктуры страны 10 октября — через два дня после взрыва на Крымском мосту. Владимир Путин назвал этот взрыв терактом и пообещал жесткий ответ.
1 ноября Владимир Зеленский сказал, что повреждено около 40% энергетической инфраструктуры Украины. По всей стране начались веерные отключения электричества.