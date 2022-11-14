Симоньян предложила наказывать должностные лица, связанные со спецоперацией, за вранье начальству

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян предложила ввести уголовную ответственность для всех должностных лиц, связанных с проведением российской спецоперации на Украине, за вранье начальству. Об этом она заявила в авторской программе «Ч.Т.Д.».
Сначала Симоньян рассказала о цепочке распространения недостоверной информации, которая начинается на уровне «маленького командирчика», продолжается с «командирчиком чуть повыше», который докладывает «уже командиру» еще более далекие от правды сведения. По ее мнению, вранье начальству может быть «гораздо страшнее» фейков, «распространяемых просто какими‑то дебилами в интернете» (за это грозит уголовная ответственность).
Симоньян считает, что уголовное наказание «за заведомое введение в заблуждение вышестоящее начальство» нужно наказывать во всех сферах, связанных со спецоперацией, в том числе в военной. «Потому что когда это [вранье] происходит, то заканчивается все Херсоном», — пояснила она и назвала инициативу своевременной.
«Кого вы ни спросите — от людей на улице до бойцов, которые пишут с фронта, наших военкоров, которые непосредственно общаются с бойцами каждый день, — все говорят одно и то же, все говорят: проблема главная — во вранье, это вранье не дает нам победить быстро», — рассказала Симоньян.
В конце сентября Симоньян призвала «заканчивать врать на всех уровнях, везде вообще в нашей стране». Вранье «всегда ведет к неправильным решениям» и «необратимым потерям», сказала она тогда.