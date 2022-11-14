Симоньян предложила наказывать должностные лица, связанные со спецоперацией, за вранье начальству

«Кого вы ни спросите — от людей на улице до бойцов, которые пишут с фронта, наших военкоров, которые непосредственно общаются с бойцами каждый день, — все говорят одно и то же, все говорят: проблема главная — во вранье, это вранье не дает нам победить быстро», — рассказала Симоньян.