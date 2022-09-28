«Надо заканчивать врать»: Маргарита Симоньян призвала к отказу от лжи на фоне мобилизации россиян

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян попросила не врать на фоне частичной мобилизации в России. Об этом она заявила в выпуске авторской программы «Ч. Т. Д.» на рутьюб-канале «Кеосаян Daily».

«Надо заканчивать врать на всех уровнях, везде вообще в нашей стране: в банках, в министерствах, в военкоматах, на заводах, в школах, в университетах, в медийных организациях. Надо прекращать врать», — сказала Симоньян.

По ее мнению, вранье может кого‑то «отмазать» или «продлить срок службы», но оно «всегда ведет к неправильным решениям» и «необратимым потерям».

Перед этим Симоньян объяснила, зачем в России проводится частичная мобилизация: «Не получается воевать с НАТО быстро, маленьким составом, за две недели. <…> С одной Украиной, конечно бы, получилось и все бы уже закончилось». Она также призвала «все проводить по закону» и «не подставлять руководство нашей же страны, которое говорит одно, а вы делаете прямо противоположное».

В своем телеграм-канале Симоньян делится историями о людях, которым были «неправомерно разосланы» повестки по призыву. Ее команда получила более 2000 заявок о нарушениях во время мобилизации, написала она 28 сентября.