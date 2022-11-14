«Я чувствую, что меня предали»: Роналду об отношениях с «Манчестер Юнайтед»

Португальский футболист Криштиану Роналду, который сейчас выступает за «Манчестер Юнайтед», сказал, что его отношения с руководством клуба в последнее время сильно испортились. Свое заявление он сделал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.
По словам Роналду, в клубе добиваются его ухода. А еще он не должен об этом говорить публично, но «ему все равно», ведь «люди должны услышать правду».
«Некоторые люди не хотят, чтобы я был здесь, — не только тренер, но и еще два-три человека. Я чувствую, что меня предали», — сказал спортсмен.
Речь идет о главном тренере команды Эрике тен Хаге. Криштиану Роналду отмечает, что не уважает тренера, потому что тот не проявляет уважения к футболисту.
Роналду также считает, что после ухода из команды в 2013 году главного тренера Алекса Фергюсона клуб перестал развиваться. Кроме того, «некоторые вещи внутри клуба» мешают ему выйти на высший уровень по примеру «Манчестер Сити» и «Ливерпуля».
Криштиану Роналду играет за «Манчестер Юнайтед» чуть больше одного сезона: он пришел в команду летом 2021 года. До этого он был нападающим «Ювентуса».