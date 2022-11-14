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«Я чувствую, что меня предали»: Роналду об отношениях с «Манчестер Юнайтед»
Виктория Шанина
Сегодня в 14:17

Португальский футболист Криштиану Роналду, который сейчас выступает за «Манчестер Юнайтед», сказал, что его отношения с руководством клуба в последнее время сильно испортились. Свое заявление он сделал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

По словам Роналду, в клубе добиваются его ухода. А еще он не должен об этом говорить публично, но «ему все равно», ведь «люди должны услышать правду».

«Некоторые люди не хотят, чтобы я был здесь, — не только тренер, но и еще два-три человека. Я чувствую, что меня предали», — сказал спортсмен.

Речь идет о главном тренере команды Эрике тен Хаге. Криштиану Роналду отмечает, что не уважает тренера, потому что тот не проявляет уважения к футболисту.

Роналду также считает, что после ухода из команды в 2013 году главного тренера Алекса Фергюсона клуб перестал развиваться. Кроме того, «некоторые вещи внутри клуба» мешают ему выйти на высший уровень по примеру «Манчестер Сити» и «Ливерпуля».

В июле Eurosport писал, что Криштиану Роналду попросил руководство «Манчестер Юнайтед» разрешить ему покинуть клуб. Отмечалось, что футболист хочет играть в Лиге чемпионов УЕФА и разочарован не слишком высокой конкурентоспособностью клуба. В «МЮ» при этом не готовы расставаться с игроком.

Криштиану Роналду играет за «Манчестер Юнайтед» чуть больше одного сезона: он пришел в команду летом 2021 года. До этого он был нападающим «Ювентуса».

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Криштиану РоналдуПирс МорганАлекс Фергюсон
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