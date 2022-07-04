Криштиану Роналду хочет покинуть «Манчестер Юнайтед»

Футболист Криштиану Роналду попросил руководство «Манчестер Юнайтед» разрешить ему покинуть клуб. Об этом сообщает Eurosport.

С момента перехода Роналду из «Ювентуса» прошел только один сезон. 37-летний футболист был лучшим бомбардиром «Манчестер Юнайтед»: за 38 матчей он забросил в ворота 24 мяча.

Как отмечает издание, Криштиану Роналду хочет играть в Лиге чемпионов УЕФА и разочарован не слишком высокой конкурентоспособностью «Манчестер Юнайтед». Он сказал, что покинет клуб, если этим летом появится достойная замена футболиста.

Руководство «Манчестер Юнайтед» не готово расставаться с игроком. Они заявляют, что он «не продается и остается [в клубе], согласно контракту, еще на один год».