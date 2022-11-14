В Турции задержан подозреваемый в теракте в центре Стамбула

Также Сулейман Сойлу уточнил число пострадавших из‑за трагедии. Погибли 6 человек, пострадали 81. Более половины — 50 раненых — уже выписаны из больницы, они были доставлены в медучреждения в качестве меры предосторожности, у большинства был шум в ушах. Пятеро пострадавших находятся в реанимации.