В Турции задержан подозреваемый в теракте в центре Стамбула

В Турции задержан подозреваемый, который мог оставить бомбу на улице Истикляль в центре Стамбула. Об этом пишет местное информагентство TRT Haber со ссылкой на главу МВД страны Сулеймана Сойлу.
Задержанный причастен к Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана в Турции террористической, сказал глава ведомства. По данным турецкого МВД, приказ о проведении теракта был отдан из Кобани, города на севере Сирии.
Также Сулейман Сойлу уточнил число пострадавших из‑за трагедии. Погибли 6 человек, пострадали 81. Более половины — 50 раненых — уже выписаны из больницы, они были доставлены в медучреждения в качестве меры предосторожности, у большинства был шум в ушах. Пятеро пострадавших находятся в реанимации.
Вместе с тем Сойлу добавил, что только в этом году в Турции было предотвращено около 200 террористических актов и ему «стыдно за нацию».
Взрыв на улице Истикляль прогремел вечером 14 ноября. Генпрокуратура Стамбула квалифицировала происшествие как теракт.