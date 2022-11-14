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В Турции задержан подозреваемый в теракте в центре Стамбула
Виктория Шанина
Сегодня в 08:53

В Турции задержан подозреваемый, который мог оставить бомбу на улице Истикляль в центре Стамбула. Об этом пишет местное информагентство TRT Haber со ссылкой на главу МВД страны Сулеймана Сойлу.

Задержанный причастен к Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана в Турции террористической, сказал глава ведомства. По данным турецкого МВД, приказ о проведении теракта был отдан из Кобани, города на севере Сирии.

Также Сулейман Сойлу уточнил число пострадавших из‑за трагедии. Погибли 6 человек, пострадали 81. Более половины — 50 раненых — уже выписаны из больницы, они были доставлены в медучреждения в качестве меры предосторожности, у большинства был шум в ушах. Пятеро пострадавших находятся в реанимации.

Вместе с тем Сойлу добавил, что только в этом году в Турции было предотвращено около 200 террористических актов и ему «стыдно за нацию».

Взрыв на улице Истикляль прогремел вечером 14 ноября. Генпрокуратура Стамбула квалифицировала происшествие как теракт.

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теги
Рабочая партия Курдистана
люди
Сулейман Сойлу
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