Реклама
Новости
Путин предложил лишать приобретенного гражданства за дискредитацию армии и фейки про военных
Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:10

Владимир Путин предложил лишать приобретенного российского гражданства за дискредитацию армии России или призывы к нарушению территориальной целостности. Президент внес поправки к законопроекту о гражданстве, принятом Госдумой в первом чтении, сообщает РИА «Новости».

За что Путин предлагает лишать приобретенного гражданства:

  • дискредитацию армии;
  • осуществление деятельности нежелательной организации;
  • фейки об армии;
  • призывы к нарушению территориальной целостности;
  • призывы к экстремизму;
  • посягательство на жизнь государственного деятеля;
  • организация вооруженного мятежа;
  • надругательство над государственным гербом и флагом;
  • разбой, грабеж, взятки, вандализм и некоторые другие.

Законопроект прошел первое чтение еще в апреле. Тогда предлагалось лишать приобретенного гражданства за тяжкие преступления против государства, террористическую деятельность, наркоторговлю и подделку документов, а также по добровольному желанию гражданина.

Законопроект также сокращает количество требований к более чем 20 категориям лиц для приема в гражданство России, а также расширяют полномочия президента по определению категорий лиц, которые имеют право получить паспорт по упрощенному порядку.

В апреле спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил лишать гражданства и запрещать въезд в страну россиянам, которые критикуют действия России на Украине. По мнению парламентария, они ведет себя «предательски» и получают «печеньки Госдепа».

расскажите друзьям
теги
ГосдумаГосдеп США
люди
Владимир ПутинВячеслав Володин
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»