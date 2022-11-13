Путин предложил лишать приобретенного гражданства за дискредитацию армии и фейки про военных

Владимир Путин предложил лишать приобретенного российского гражданства за дискредитацию армии России или призывы к нарушению территориальной целостности. Президент внес поправки к законопроекту о гражданстве, принятом Госдумой в первом чтении, сообщает РИА «Новости».
За что Путин предлагает лишать приобретенного гражданства:
- дискредитацию армии;
- осуществление деятельности нежелательной организации;
- фейки об армии;
- призывы к нарушению территориальной целостности;
- призывы к экстремизму;
- посягательство на жизнь государственного деятеля;
- организация вооруженного мятежа;
- надругательство над государственным гербом и флагом;
- разбой, грабеж, взятки, вандализм и некоторые другие.
Законопроект прошел первое чтение еще в апреле. Тогда предлагалось лишать приобретенного гражданства за тяжкие преступления против государства, террористическую деятельность, наркоторговлю и подделку документов, а также по добровольному желанию гражданина.
Законопроект также сокращает количество требований к более чем 20 категориям лиц для приема в гражданство России, а также расширяют полномочия президента по определению категорий лиц, которые имеют право получить паспорт по упрощенному порядку.
В апреле спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил лишать гражданства и запрещать въезд в страну россиянам, которые критикуют действия России на Украине. По мнению парламентария, они ведет себя «предательски» и получают «печеньки Госдепа».