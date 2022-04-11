Вячеслав Володин предложил лишать гражданства россиян, которые получают «печеньки Госдепа»

Вячеслав Володин предложил лишать гражданства россиян, которые преподносят свои заявления за мир как личные убеждения, но «после исполненной роли получают „печеньки Госдепа“». Так спикер Госдумы прокомментировал переход экс-редактора Первого канала Марины Овсянниковой в немецкое издание Die Welt в качестве внештатной корреспондентки.

«Есть те, кто ведет себя подло, предательски. Они делают заявления, преподнося их как свои личные убеждения, как борьбу за мир, а на деле потом все это оказывается срежиссированной одной из стран НАТО постановкой, в которой актеры после исполненной роли получают „печеньки Госдепа“. Сегодня такую подачку в виде работы в Die Welt получила Марина Овсянникова. Вот так была оценена ее выходка во время новостной передачи на Первом канале. Теперь она будет работать на одну из стран НАТО», — заявил Володин.

По его мнению, в отношении таких россиян будет правильно ввести процедуру лишения гражданства и запрета на въезд в РФ.

4 марта Госдума одобрила в первом чтении проект федерального закона «О гражданстве РФ», которое внес на рассмотрение Владимир Путин. Документ предлагает расширить число преступлений, совершение которых влечет прекращение российского гражданства. К ним хотят отнести преступления против государства, включая госизмену или организацию массовых беспорядков, а также нарушения по наркотическим статьям. Потерять гражданство РФ может только тот, кто приобрел его ранее, то есть иностранец.

Депутат Александр Хинштейн предлагал расширить законопроект и лишать гражданства России тех, кто получил его по праву рождения. «Иной раз слушаешь откровения наших оппозиционеров и думаешь: зачем вам российский паспорт, если вы ненавидите свою страну и свой народ?», — пояснял он.