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Вячеслав Володин предложил лишать гражданства россиян, которые получают «печеньки Госдепа»

Семён Гудошников
Вчера в 22:10

Вячеслав Володин предложил лишать гражданства россиян, которые преподносят свои заявления за мир как личные убеждения, но «после исполненной роли получают „печеньки Госдепа“». Так спикер Госдумы прокомментировал переход экс-редактора Первого канала Марины Овсянниковой в немецкое издание Die Welt в качестве внештатной корреспондентки.

«Есть те, кто ведет себя подло, предательски. Они делают заявления, преподнося их как свои личные убеждения, как борьбу за мир, а на деле потом все это оказывается срежиссированной одной из стран НАТО постановкой, в которой актеры после исполненной роли получают „печеньки Госдепа“. Сегодня такую подачку в виде работы в Die Welt получила Марина Овсянникова. Вот так была оценена ее выходка во время новостной передачи на Первом канале. Теперь она будет работать на одну из стран НАТО», — заявил Володин.

По его мнению, в отношении таких россиян будет правильно ввести процедуру лишения гражданства и запрета на въезд в РФ.

4 марта Госдума одобрила в первом чтении проект федерального закона «О гражданстве РФ», которое внес на рассмотрение Владимир Путин. Документ предлагает расширить число преступлений, совершение которых влечет прекращение российского гражданства. К ним хотят отнести преступления против государства, включая госизмену или организацию массовых беспорядков, а также нарушения по наркотическим статьям. Потерять гражданство РФ может только тот, кто приобрел его ранее, то есть иностранец.

Депутат Александр Хинштейн предлагал расширить законопроект и лишать гражданства России тех, кто получил его по праву рождения. «Иной раз слушаешь откровения наших оппозиционеров и думаешь: зачем вам российский паспорт, если вы ненавидите свою страну и свой народ?», — пояснял он.

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