Регионам поручили создать запасы лекарств минимум на 4 месяца. Зарубежные поставки задерживаются

Министерство здравоохранения поручило регионам сформировать запасы препаратов не менее чем на четыре месяца, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко. В России наблюдаются задержки зарубежных поставок, передает ТАСС.
По его словам, лекарства на четыре месяца — это минимальный объем по запасам, которые должны иметь медицинские организации. При этом министр подчеркнул, что задержки хоть и «имеют значение», но отказов или «больших угроз» для фармрынка нет.
«В целом мы видим, что поставки препаратов и наращивание объемов производства отечественных идут по плану, с высокими темпами. Мы, изменив регуляторную систему, обеспечиваем быстрое продвижение отечественных препаратов на рынок», — поделился он.
Некоторые иностранные фармацевтические компании частично прекратили деятельность в России после начала спецоперации на Украине. В Минздраве не раз уверяли, что дефицита лекарств в стране нет, а иностранные препараты заменяются российскими аналогами. При этом аптеки заявляли о нехватке некоторых препаратов.