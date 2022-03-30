В марте врачи сообщили о дефиците более чем 80 препаратов. Мы спросили эндокринолога, онколога, психолога и инфекциониста рассказали о том, какие проблемы возникли из‑за западных санкций и новых ограничений и можно ли их решить.

Маргарита Круглякова Врач-эндокринолог в Городской клинической больнице имени С.С.Юдина

Сейчас возник ажиотаж вокруг немецкого L-тироксина (препарат, действие которого идентично гормону щитовидной железы. — Прим. ред.). Но существуют российские аналоги с другой дозировкой, и ее можно скорректировать. Рост спроса кажется мне немного раздутым, отчасти он связан еще и с тем, что назначение препарата бывает необоснованным. Разные медицинские сообщества — американское, европейское и российское — по-разному трактуют его необходимость и могут выписывать для эффекта плацебо.

У медикамента, как и у еды, есть срок годности. И если он истекает, то эффект от лекарства стремится к нулю. Получается, пациент тратит деньги и создает искусственный ажиотаж вокруг препарата без какой‑либо пользы.

Отдельно надо сказать, что большинство европейских фармацевтических компаний, даже отозвавших ряд препаратов, сразу обозначили свою позицию по жизненно важным лекарствам — они продолжат обеспечивать ими пациентов. Непростая ситуация с сахарным диабетом первого типа появилась не сегодня и не связана с политико-экономическим контекстом. Среди пациентов и врачей существует предвзятое отношение к медикаментам российского производства. В клинической практике мы нередко видим, что действие аналогичных препаратов у одного пациента может отличаться. Но это поправимый процесс, который в большей степени зависит от врача и в меньшей — от лекарства. А пациент видит эту ситуацию так: ему прописали российский инсулин, и «сахар подскочил». Да, такое может быть, но нужно просто сменить дозировку. В любом случае у нас пока что нет дефицита инсулинов европейских фармацевтических компаний. У нас также есть большой арсенал препаратов для лечения сахарного диабета второго типа — это не одна, не две и даже не три группы лекарств. Каждая из них вмещает в себя ряд аналогов, дженериков и препаратов с различными действующими веществами. И даже при дефиците какого‑то лекарства мы всегда можем подобрать эффективную комбинацию из двух-трех медикаментов . Возможно, не будет хороших материалов для лечения людей с диабетической стопой (поражение тканей стопы у человека с сахарным диабетом. — Прим. ред.). Но есть перспективы в развитии российских аналогов — например, хороших перевязочных материалов. Мы находимся на том конце информационной цепочки, где сложно что‑то предугадывать. Но если мы говорим про сегодня, то я не вижу серьезных причин для беспокойства . По крайней мере, у эндокринологов.

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Анастасия Афанасьева, Клинический директор Mental Health Center

Сейчас в России возникли перебои с лекарствами, однако пока непонятно, связаны ли они с нарушением поставок или это дефицит, вызванный тем, что пациенты запасаются препаратами. Приходится прописывать российские аналоги. Почти у всех лекарств есть такие, хотя некоторые, например, тразодон, заменить нечем. Я надеюсь, что проблемы будут решены поддержанием поставок от зарубежных компаний и, возможно, увеличением доли импорта из Индии. Санкции и уход заграничных компаний практически не отразились на нашей сфере с точки зрения сырья или организации процессов. Пока мы почувствовали только трудности с некоторыми лекарствами и нехваткой бумаги. Также есть сложности с оплатой услуг для иностранных клиентов. Но главное — это, конечно, потеря зарубежных связей . Например, российское общество было исключено из международной психологической ассоциации, а научные конференции были отменены или приглашение России стоит под вопросом. В настоящий момент на ряд услуг, особенно психологических, наблюдается небольшой спад, что, скорее всего, объясняется перераспределением расходов у людей в сторону более критичных для них вещей. Однако на первые психиатрические приемы спрос, наоборот, не снизился, а даже вырос, так как состояние людей резко ухудшилось. Думаю, что в дальнейшем количество обращений будет только увеличиваться.

Состояние клиентов с тревожными расстройствами обострилось: снизился фон настроения, и вернулись депрессия, нарушения сна. А вот у людей с ПТСР почти ничего не поменялось, так как они привыкли жить в таком состоянии.

Огромную проблему я вижу именно в нарушении международных связей и в том, что остановлены многие исследования. Это грозит тем, что новые лекарства будут поступать с сильной задержкой или вообще не будут регистрироваться на территории России. А также мы будем с опозданием узнавать о новых методах лечения и диагностики заболеваний. Пока я не знаю решения, кроме как оставаться на связи с коллегами, кто еще готов общаться, поддерживать, учить друг друга в сообществе и повышать уровень знаний внутри страны.

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Руслан Абсалямов Врач-онколог, хирург, руководитель онкологического направления клиники «Рассвет»

К сожалению, те или иные проблемы с доступом онкобольных к современным противоопухолевым препаратам я наблюдаю регулярно — ко мне обращаются пациенты со всей России. Сложности в получении лечения возникают, даже если есть четкие показания и выполнены все требования. Это не значит, что человек останется без лекарств. Формально практически всегда можно назначить что‑то менее современное. Такой подход позволяет обеспечивать лечение даже в странах с низким уровнем медицины, но мы же не хотим к ним относиться. В текущей же ситуации эти проблемы будут только нарастать. Во многом это зависит от решений, которые будут приняты в ближайшее время. Безусловно, есть вещи, которые от нас не зависят, — мы не можем прогнозировать политико-экономические обстоятельства и то, как они будут влиять на фармрынок. Но в целом если все будет идти так же, то серьезные проблемы с наличием противоопухолевых препаратов могут начаться через пару месяцев, а по некоторым позициям они уже есть. Разумеется, у клиник, особенно государственных, есть определенный запас — препараты, оборудование и расходные материалы закупают наперед. Поэтому прямо завтра дефицита не возникнет, но все происходящее не может не отразиться негативно . Даже если западные фармкомпании не перестанут поставлять противоопухолевые препараты, логистические цепочки уже нарушены. Подавляющее большинство современных таргетных или иммуноонкологических медикаментов разрабатываются и производятся за рубежом. Биоаналоги есть, но это очень небольшая часть. Также с увеличением курса доллара и евро цены вырастут, что скажется на объеме закупок. Не менее важная проблема — расходные материалы и комплектующие для ремонта и обслуживания медицинской техники. Сюда относятся даже одноразовые хирургические инструменты. Оборудование все западное, оно нуждается в эксплуатации и запасных частях. Еще многие крупные иностранные фармкомпании прекратили набор новых пациентов из России в международные клинические исследования, которые позволяли получать самое современное лечение оригинальными препаратами, находить в сложных ситуациях новые и ранее недоступные опции. Это важное и драматическое событие.

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Оксана Станевич Врач-инфекционист Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени И.П.Павлова, исследователь Европейского университета в Санкт-Петербурге

Пока что перебоев с терапией для ВИЧ-позитивных людей я не наблюдаю, но они будут, а препаратов от гепатита C у нас и так не было . Есть инфекционные медикаменты прямого действия, которые появились десять лет назад. Изначально они были очень дорогими, но постепенно компании разрешили производство дженериков некоторым странам. К сожалению, России в этом списке нет. У нас зарегистрированы только два — три наименования действующих веществ из группы. При этом они все равно остаются дорогими, а на государственные льготы стоит большая очередь. В основном от гепатита C в России лечат интерфероновыми схемами — они менее эффективны и имеют больше побочек. Еще один важный момент — многие препараты, например, от онкологических заболеваний, проходили клинические испытания для регистрации в России. Когда регистрируется препарат от зарубежного производителя, отправляются в том числе биологические образцы, на которых делают анализы. В связи с санкциями и закрытием воздушного пространства над Европой транспортировка усложняется.

Другие страны не берут новых пациентов из России для испытаний лекарств. Больше всего пострадают самые уязвимые группы. У нас не будет препаратов, которые могли бы улучшать качество жизни, спасать ее на более ранних стадиях.

Этого можно было бы избежать, если бы последние десятилетия наука в России развивалась быстрее. Мы сделали многое, но, например, наша медицина не знакома с public health (медико-социальные инициативы, направленные на охрану и повышение здоровья населения. — Прим. ред.). Один из примеров — программа обмена шприцов. Если людям с наркозависимостью не выдавать чистые шприцы в пунктах приема, они будут пользоваться одними и теми же, возрастет количество ВИЧ-инфекций, гепатита B и C. У нас эта деятельность незаконна, такими программами в России занимаются некоммерческие организации в очень маленьких объемах и отдельных городах. Люди будут получать более старое и менее эффективное лечение, уровень терапии рака молочной железы и других заболеваний снизится. Мы будем отставать по самым прогрессивным областям, где требуются высокие технологии, — это онкохирургия, протезирование, сосудистые операции, так как все разработки в этих сферах были внешними. Но это станет заметно не сразу, пока есть запасы.