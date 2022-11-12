Telegraph: ЕС и Великобритания намерены бойкотировать делегацию России на саммите G20

В частности, ЕС и Британия призывают союзников препятствовать встречам с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также сделать так, чтобы во время выступления московской делегации люди выходили из зала.
Инициаторы бойкота рассчитывают, что содействовать им будут Италия, Германия, Испания и Франция. Также они не исключают, что «смягчить» изоляцию попытается Пекин.
The Telegraph также отмечает, что Евросоюз на саммите будет настаивать на том, что переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине должны проходить на условиях Киева.
Саммит G20 пройдет на индонезийском острове Бали 15 и 16 ноября. Владимир Путин на мероприятие не поедет, но, возможно, выступит по видеосвязи.