Владимир Путин не поедет на саммит G20, но, возможно, выступит по видеосвязи

Накануне о том, что Путин не поедет на Бали, писал Bloomberg со ссылкой на источники. Один из собеседников агентства также говорил, что делегацию РФ возглавит Лавров. Позже такой же информацией поделился пресс-секретарь министра-координатора по морским и инвестиционным вопросам Индонезии Джоди Махарди, отметив, что российский президент выступит на одной из встреч в онлайн-формате.