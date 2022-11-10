Владимир Путин не поедет на саммит G20, но, возможно, выступит по видеосвязи

Президент России Владимир Путин не поедет на саммит «Большой двадцатки», который пройдет на индонезийском Бали 15–16 ноября. Информацию об этом подтвердил РИА «Новости» пресс-атташе посольства России в Джакарте Александр Тумайкин.
Российскую делегацию на саммите возглавит глава российского МИД Сергей Лавров. Путин, возможно, примет участие в мероприятии по видеосвязи.
Накануне о том, что Путин не поедет на Бали, писал Bloomberg со ссылкой на источники. Один из собеседников агентства также говорил, что делегацию РФ возглавит Лавров. Позже такой же информацией поделился пресс-секретарь министра-координатора по морским и инвестиционным вопросам Индонезии Джоди Махарди, отметив, что российский президент выступит на одной из встреч в онлайн-формате.
В этом году в саммите примет участие Владимир Зеленский, хотя Украина и не входит в «Большую двадцатку». По словам пресс-секретаря украинского президента Сергея Никифорова, глава государства, скорее всего, подключится к мероприятию дистанционно. При этом Зеленский заявлял, что откажется от участия, если на саммите будет присутствовать Путин.
Президент США Джо Байден говорил, что российскому лидеру не стоит приезжать на Бали. Премьер Великобритании Риши Сунак считает, что нужно «противостоять любым представителям России» на саммите G20.