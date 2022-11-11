Режиссера Пола Хаггиса признали виновным в изнасиловании. Его оштрафовали на 7,5 млн долларов

Хаггиса уже задерживали в июне этого года по обвинению в другом изнасиловании. Тогда полиция заявляла, что режиссер якобы принуждал молодую иностранку вступить с ним в половую связь в течение двух дней в Остуни, где он участвовал в фестивале кино и музыки Allora. После этого он оставил девушку одну в аэропорту Бриндизи, она была в тяжелом физическом и психологическом состоянии.