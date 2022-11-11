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Режиссера Пола Хаггиса признали виновным в изнасиловании. Его оштрафовали на 7,5 млн долларов
Дарья Мельникова
Сегодня в 18:45

Режиссера фильма «Столкновение» и сценариста «Малышки на миллион» Пола Хаггиса признали виновным в изнасиловании публицистки Хэли Брист в 2013 году. Об этом сообщает The Rolling Stone.

Его обязали выплатить Брист компенсацию в размере 7,5 млн долларов. Это был гражданский процесс, поэтому режиссеру не грозит тюрьма, но на следующих слушаниях ему могут назначить дополнительную карательную меру.

Брист подала иск против Хаггиса в 2017 году. По ее словам, режиссер заставил ее заняться с ним оральным сексом в квартире после премьеры его фильма.

Хаггиса уже задерживали в июне этого года по обвинению в другом изнасиловании. Тогда полиция заявляла, что режиссер якобы принуждал молодую иностранку вступить с ним в половую связь в течение двух дней в Остуни, где он участвовал в фестивале кино и музыки Allora. После этого он оставил девушку одну в аэропорту Бриндизи, она была в тяжелом физическом и психологическом состоянии.

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