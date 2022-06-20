В Италии задержали обладателя «Оскара», режиссера Пола Хаггиса по подозрению в изнасиловании

Двукратного обладателя «Оскара», американо-канадского режиссера и сценариста Пола Хаггиса задержали на юге Италии по подозрению в сексуальном насилии и нанесении телесных повреждений. Об этом пишет Il Sole 24 ore.

Прокурор города Бриндизи сообщил, что Хаггис якобы принуждал молодую иностранку вступить с ним в половую связь в течение двух дней в Остуни, где он участвует в фестивале кино и музыки Allora. После этого он оставил девушку одну в аэропорту Бриндизи, она была в тяжелом физическом и психологическом состоянии.

В аэропорту сотрудники и пограничники, оказав предполагаемой жертве насилия первую помощь, сопроводили ее в офис. Затем в больнице девушка написала жалобу на режиссера.

Издание пишет, что Хаггис какое‑то время уже был знаком с девушкой.

Хаггис через адвоката назвал себя невиновным. Организаторы Allora отменили участие режиссера в каких‑либо мероприятиях.

В 2017 году Хаггиса уже обвиняла в изнасиловании, случившемся шестью годами ранее, женщина по имени Хэли Брист. К ней присоединились еще три женщины, но постановщик обвинения отрицает, а его поклонники называют их ответом на уход Хаггиса из церкви сайентологов и критики в ее адрес.