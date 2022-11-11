Моргенштерн* задиссил Оксимирона* в новом треке «Я убил Марка». Окси ответил ему в сторис

Моргенштерн* выпустил трек «Я убил Марка» и клип на него. Это дисс на Оксимирона и одновременно ответ на его «Bassline Business», оканчивающийся обращением к Моргенштерну*.
Название дисса отсылает к концептуальному альбому Окси «Горгород», где в конце главный герой по имени Марк погибает, а имя его убийцы остается в тайне. Рэпер возвращается к этой теме в треке «Кто убил Марка?», который он выпустил после четырехлетнего молчания и в преддверии нового альбома.
В тексте «Я убил Марка» Моргенштерн подкалывает коллегу за столь долгое молчание, нарочито сложный стиль, как бы острые тексты о политике (без конкретики, проверенные юристами) и ********** [никудышный] альбом «Красота и уродство»: «красоты тут ноль, тут только банкротство».
«Трек за треком, чартов нет, я понимаю, больно./Хотя стоп, ты же не знаешь, че это такое./Мирону нужно дать леща, он никого не тронет,/Но порвет любого за лирических героев», — читает рэпер.
После выхода дисса Окси выложил в инстаграм-сторис** фотографию, которую иначе как ответное послание интерпретировать трудно. На ней рэпер сидит у подушек с буквами D и M и указывает пальцем в камеру.
*Моргенштерн (настоящее имя — Алишер Моргенштерн) и Оксимирон (настоящее имя — Мирон Федоров) признаны Минюстом РФ иностранными агентами.
**Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.