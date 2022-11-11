Моргенштерн* задиссил Оксимирона* в новом треке «Я убил Марка». Окси ответил ему в сторис

Название дисса отсылает к концептуальному альбому Окси «Горгород», где в конце главный герой по имени Марк погибает, а имя его убийцы остается в тайне. Рэпер возвращается к этой теме в треке «Кто убил Марка?», который он выпустил после четырехлетнего молчания и в преддверии нового альбома.