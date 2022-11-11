Forbes: VK ведет переговоры о покупке компании, выпускающей «Внутри Лапенко» и «Что было дальше?»

Холдинг VK ведет переговоры о покупке продакшен-компании Medium Quality, пишет Forbes со ссылкой на источники.
Medium Quality снимает и выпускает популярные ютьюб-шоу. Среди них — «Что было дальше?» (на канал Labelcom, где публикуются эпизоды, подписаны более 7,5 млн человек), «Big Russian Boss Show» (2,7 млн подписчиков), «Я себя знаю!» (на канал ведущего Азамата Мусагалиева, где выходит проект, подписаны более 1,4 млн человек), «Внутри Лапенко» (на канал Антона Лапенко подписаны более 3,1 млн человек).
Согласно информации из базы данных «Спарк-Интерфакс», учредитель Medium Quality — креативный продюсер Comedy Club Production Вячеслав Дусмухаметов. В CCP заявили, что Дусмухаметов отказался комментировать вопросы, связанные с VK. В холдинге также отказались от комментариев.
По данным «Спарк», выручка юридического лица Medium Quality в 2021 году — 1,2 млрд рублей, прибыль — около 133 млн. Близкий к компании источник Forbes заявил, что ведущим по выручке проектом было шоу «Что было дальше?». Его последняя серия увидела свет 13 января.
2 апреля Ксения Собчак заявила, что шоу закрывается. На следующий день креативный продюсер проекта Дарья Морозова опровергла это сообщение. По ее словам, речь идет о межсезонной паузе. Большинство других проектов Medium Quality не останавливали выпуск.
Ранее в 2022 году связанная с VK компания приобрела агентство инфлюэнс-маркетинга Invite, а в октябре стало известно о планах холдинга купить агентство Didenok Team.
Опрошенные Forbes эксперты считают, что покупка продакшен-компании позволит VK нарастить аудиторию за счет публикации у себя эксклюзивного контента. Источник Forbes, близкий к Medium Quality, уточняет, что большая часть продюсеров, авторов и комиков работает в компании внештатно. Это, по его мнению, — основной риск для VK как для покупателя.
Собеседник издания добавил: «Medium Quality — это несколько монтажеров, дизайнеров, бухгалтер, плюс пара исполнителей на ставке. Все остальные, в том числе креативные продюсеры, работают проектно. Многое держится на личных договоренностях со Славой [Дусмухаметовым]. Непонятно, что из этого входит в периметр сделки с VK».