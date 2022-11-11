Forbes: VK ведет переговоры о покупке компании, выпускающей «Внутри Лапенко» и «Что было дальше?»

Medium Quality снимает и выпускает популярные ютьюб-шоу. Среди них — «Что было дальше?» (на канал Labelcom, где публикуются эпизоды, подписаны более 7,5 млн человек), «Big Russian Boss Show» (2,7 млн подписчиков), «Я себя знаю!» (на канал ведущего Азамата Мусагалиева, где выходит проект, подписаны более 1,4 млн человек), «Внутри Лапенко» (на канал Антона Лапенко подписаны более 3,1 млн человек).