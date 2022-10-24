«Ведомости»: VK может купить сотрудничающую с блогерами компанию Didenok Team

Холдинг VK (объединяет «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru и другие платформы) может купить сотрудничающую с блогерами компанию Didenok Team, пишут «Ведомости» со ссылкой на знакомый с ходом переговоров источник и двух топ-менеджеров — неназванного агентства инфлюэнс-маркетинга и неназванной рекламной группы.

Didenok Team сотрудничает с несколькими крупными российскими блогерами, включая Влада Бумагу, Катю Адушкину и Антона Шастуна. Среди активов — агентства инфлюэнс-маркетинга и пиара, а также собственный продакшен, в числе рекламодателей — «Сбер», «Яндекс», VK, ВТБ, «Мегафон». С Didenok Team аффилирован музыкальный лейбл DNK Music.

После блокировок крупных иностранных социальных сетей платформа «ВКонтакте» — одна из самых привлекательных площадок для блогеров, считает собеседник «Ведомостей», руководитель отдела по работе с блогерами Media Direction Group Тим Жданов. Сделка позволит привлечь в соцсеть блогеров, сотрудничающих с Didenok Team, предполагает он.

По оценке Ассоциации развития интерактивной рекламы, рынок инфлюэнс-маркетинга в 2020 году вырос на 58,5% — до 11,1 млрд рублей. Согласно другим данным, в 2021 году рынок составил от 13 до 20 млрд рублей. Ряд опрошенных газетой экспертов считают, что он может сократиться в 2,5–3 раза, до 4–6 млрд рублей.

«Ведомости» со ссылкой на информацию из базы «Спарк-Интерфакс» пишут, что в 2021 году выручка ООО «Диденок тим» (юрлицо Didenok Team) составила 246,5 млн рублей, чистая прибыль — 60 млн рублей. VK и основатель Didenok Team Кирилл Диденок отказались от комментариев.