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HBO Max опубликовал трейлер второго сезона новой «Сплетницы»
Юлия Онодэра
Сегодня в 01:13

На ютьюб-канале стримингового сервиса HBO Max появился трейлер второго сезона сериала «Сплетница» — ремейка одноименного популярного шоу, которое выходило в 2007–2012 годах.

Новая версия сериала о жителях Верхнего Ист-Сайда вышла на HBO Max в ноябре 2021 года. В центре истории оказалось современное поколение учеников элитной школы: единоутробные сестры Джулиен и Зои, а также их друзья Отто, Эмили, Макс и Аки.

Трейлер продолжения шоу обещает, что приключения героев «только начались». Джулиен, судя по ролику, влюбится в женатого мужчину, а Эмили попытается сохранить в секрете свои полиаморные отношения с Максом и Аки.

Кроме того, похоже, что у успешного блогера Джулиен появится конкурентка. В ролике она обещает разрушить карьеру девушки. Соперница не станет единственным новым персонажем в сериале.

Финал трейлера демонстрирует, как в ребуте «Сплетницы» появляется актриса Мишель Трахтенберг. Она сыграла в оригинальном проекте скандальную подругу детства Серены Ван дер Вудсен — Джорджину Спаркс.

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Мишель Трахтенберг
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