HBO Max опубликовал трейлер второго сезона новой «Сплетницы»

Новая версия сериала о жителях Верхнего Ист-Сайда вышла на HBO Max в ноябре 2021 года. В центре истории оказалось современное поколение учеников элитной школы: единоутробные сестры Джулиен и Зои, а также их друзья Отто, Эмили, Макс и Аки.