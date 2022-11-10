HBO Max опубликовал трейлер второго сезона новой «Сплетницы»

На ютьюб-канале стримингового сервиса HBO Max появился трейлер второго сезона сериала «Сплетница» — ремейка одноименного популярного шоу, которое выходило в 2007–2012 годах.
Новая версия сериала о жителях Верхнего Ист-Сайда вышла на HBO Max в ноябре 2021 года. В центре истории оказалось современное поколение учеников элитной школы: единоутробные сестры Джулиен и Зои, а также их друзья Отто, Эмили, Макс и Аки.
Трейлер продолжения шоу обещает, что приключения героев «только начались». Джулиен, судя по ролику, влюбится в женатого мужчину, а Эмили попытается сохранить в секрете свои полиаморные отношения с Максом и Аки.
Кроме того, похоже, что у успешного блогера Джулиен появится конкурентка. В ролике она обещает разрушить карьеру девушки. Соперница не станет единственным новым персонажем в сериале.
Финал трейлера демонстрирует, как в ребуте «Сплетницы» появляется актриса Мишель Трахтенберг. Она сыграла в оригинальном проекте скандальную подругу детства Серены Ван дер Вудсен — Джорджину Спаркс.