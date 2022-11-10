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Вышел первый трейлер мини-сериала «Литвиненко». Бывшего офицера ФСБ сыграл Дэвид Теннант
Рустам Абдуллин
Сегодня в 22:26

В сети появился трейлер мини-сериала «Литвиненко», в котором бывшего бывшего сотрудника КГБ и ФСБ Александра Литвиненко сыграл британский актер Дэвид Теннант («Доктор Кто»). Шоу выйдет на телеканале ITV 16 декабря.

Драма из четырех серий расскажет о сотрудниках Скотленд-Ярда, которые расследовали смерть Александра Литвиненко в Великобритании в 2006 году. Шоураннер «Люпина» Джордж Кей в основу проекта взял интервью экс-офицера полицейским.

Роль жены Литвиненко исполнила Маргарита Левиева («Черный список»), а следователей Клайва Тиммонса и Брента Хаятта сыграли Марк Боннар («Катастрофа») и Нил Маскелл («Список смертников»). Для создания точной интерпретации к созданию сериала в качестве консультантов привлекли Тиммонса, Хаятта, адвоката Бена Эммерсона и семью экс-сотрудника ФСБ.

Александр Литвиненко погиб в Лондоне 23 ноября 2006 года от отравления полонием-210 — через 6 лет после того, как получил убежище в Великобритании. В 2015 году представитель Скотленд-Ярда сообщил, что единственным вероятным объяснением случившегося является участие России в убийстве экс-сотрудника ФСБ.

В 2016 году Британский суд заявил, что операция отравления, скорее всего, была одобрена лично директором ФСБ Николаем Патрушевым, а исполнителями стали депутат Госдумы Андрей Луговой и бизнесмен Дмитрий Ковтун.

21 сентября этого года ЕСПЧ возложил на Россию ответственность за смерть Литвиненко. Суд обязал выплатить его вдове 100 тыс. евро в качестве компенсации морального вреда и 22,5 тыс. евро на покрытие судебных издержек.

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Александр ЛитвиненкоДэвид ТеннантНиколай ПатрушевАндрей ЛуговойМаргарита ЛевиеваМарк БоннарНил МаскеллБен ЭммерсонДмитрий Ковтун
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