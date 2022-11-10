Вышел первый трейлер мини-сериала «Литвиненко». Бывшего офицера ФСБ сыграл Дэвид Теннант

Александр Литвиненко погиб в Лондоне 23 ноября 2006 года от отравления полонием-210 — через 6 лет после того, как получил убежище в Великобритании. В 2015 году представитель Скотленд-Ярда сообщил, что единственным вероятным объяснением случившегося является участие России в убийстве экс-сотрудника ФСБ.