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Киану Ривз избивает плохих парней в трейлере «Джона Уика-4»
Дарья Мельникова
Сегодня в 19:18

Lionsgate показала трейлер четвертой части «Джона Уика». Картина выйдет в прокат 24 марта 2023 года.

События картины развернутся в США, Японии, Иордании, Франции и Германии. Детали сюжета четвертой части держат в секрете, но режиссер Чад Стахелски предупредил зрителей, что они не должны ждать от фильма счастливого финала.

В новом фильме к Киану Ривзу присоединятся Лоренс Фишберн, Лэнс Реддик, Рина Саваяма, Донни Йен, Шамир Андерсон, Билл Скарсгорд, Хироюки Санада, Скотт Эдкинс и Клэнси Браун. Иэн МакШейн тоже вернется к роли Уинстона, менеджера отеля Continental.

Четвертая часть франшизы станет гораздо длиннее по сравнению с предыдущими тремя фильмами. Первый «Джон Уик» длился 101 минуту, «Джон Уик-2» — 122 минуты, а их продолжение с подзаголовком «Парабеллум» — 131 минуту.

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Киану РивзЛоренс ФишбернЛэнс РеддикШамир АндерсонБилл СкарсгордКлэнси БраунИэн Макшейн
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