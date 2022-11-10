Киану Ривз избивает плохих парней в трейлере «Джона Уика-4»

Lionsgate показала трейлер четвертой части «Джона Уика». Картина выйдет в прокат 24 марта 2023 года.
События картины развернутся в США, Японии, Иордании, Франции и Германии. Детали сюжета четвертой части держат в секрете, но режиссер Чад Стахелски предупредил зрителей, что они не должны ждать от фильма счастливого финала.
В новом фильме к Киану Ривзу присоединятся Лоренс Фишберн, Лэнс Реддик, Рина Саваяма, Донни Йен, Шамир Андерсон, Билл Скарсгорд, Хироюки Санада, Скотт Эдкинс и Клэнси Браун. Иэн МакШейн тоже вернется к роли Уинстона, менеджера отеля Continental.
Четвертая часть франшизы станет гораздо длиннее по сравнению с предыдущими тремя фильмами. Первый «Джон Уик» длился 101 минуту, «Джон Уик-2» — 122 минуты, а их продолжение с подзаголовком «Парабеллум» — 131 минуту.