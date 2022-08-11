Четвертая часть «Джона Уика» станет самой длинной во франшизе

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Грядущая четвертая часть боевика «Джон Уик» будет более продолжительной, чем предыдущие три. Об этом в разговоре с Collider заявил режиссер картины Чад Стахелски. Точный хронометраж ленты он не раскрыл.

Первый «Джон Уик» длился 101 минуту, «Джон Уик-2» — 122 минуты, а их продолжение с подзаголовком «Парабеллум» — 131 минуту. Это значит, что четвертая часть будет длиться не менее двух часов и двенадцати минут.

Стахелски добавил, что сейчас проект находится на завершающем этапе видеомонтажа. Композитор Тайлер Бейтс продолжает сочинять музыку для некоторых больших эпизодов фильма.

«Фильм по сути сделан. Вероятно, еще несколько недель уйдет на общую настройку, затем мы зафиксируем изображение и займемся музыкой и спецэффектами», — пояснил он. Технические специалисты будут работать над лентой до конца года.

Выход «Джона Уика-4» несколько раз переносили, сейчас он запланирован на 24 марта 2023 года. К главной роли вернется Киану Ривз. К нему присоединятся Лоренс Фишберн, Лэнс Реддик, Рина Саваяма, Донни Йен, Шамир Андерсон, Билл Скарсгорд, Хироюки Санада, Скотт Эдкинс и Клэнси Браун. Иэн МакШейн вернется к роли Уинстона, менеджера отеля Continental.

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