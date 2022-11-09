Илон Маск пообещал, что Twitter скоро сделает много глупостей

«Пожалуйста, обратите внимание, что Twitter сделает множество глупых вещей в ближайшие месяцы. Мы сохраним, что работает, и изменим, что нет», — написал бизнесмен.
Сделку по покупке Twitter Илон Маск закрыл 27 октября, соцсеть обошлась ему в 44 млрд долларов. С того момента уже произошло несколько изменений: Маск уволил прежнее руководство (а также половину из 8000 сотрудников), разблокировал страницу Канье Уэста (а еще пообещал восстановить другие аккаунты, заблокированные «по сомнительным причинам»), повысил стоимость подписки Twitter Blue с 5 до 8 долларов и включил в нее синюю галочку верификации.
Reuters подсчитал, что из‑за приобретения соцсети состояние бизнесмена сократилось на 70 млрд долларов (по данным Forbes, сейчас оно составляет 197,4 млрд). В основном это связано с падением акций Tesla — инвесторы активно продают их из‑за опасений, что Маск будет уделять гораздо больше внимания развитию Twitter.