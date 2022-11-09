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Дочь Мадонны выпустила мини-альбом «Go» под псевдонимом Lolahol
Юлия Онодэра
Вчера в 23:51

Модель и танцовщица Лурдес Леон, дочь певицы Мадонны, выпустила мини-альбом «Go» под псевдонимом Lolahol. EP появился на различных стриминговых площадках.

В него вошли пять песен, в том числе вышедший ранее сингл «Lock&Key». Вместе с пластинкой Lolahol опубликовала клип на трек «Cuntradiction».

В нем 26-летняя артистка появляется в здании конюшни. Девушка танцует на чердаке постройки и на территории конного манежа, а также предстает в откровенных нарядах верхом на белой лошади и лежа на столе, полном угощений.

Видео опубликовали на ютьюб-канале музыкального лейбла Chemical X Records, отвечающего за релиз дебютного EP Лурдес Леон. Режиссером ролика выступила Анна Поллак.

Обложку «Go» создала Индиана Пиорек при участии Генри Чесли и Тринити Выгорски. Выгорски выступила исполнительным продюсером и креативным директором пластинки. Также в работе над EP участвовали Тони Сельцер, Shlohmo, Кири Стенсби и Джо ЛаПорта.

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