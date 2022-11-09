Дочь Мадонны выпустила мини-альбом «Go» под псевдонимом Lolahol

В нем 26-летняя артистка появляется в здании конюшни. Девушка танцует на чердаке постройки и на территории конного манежа, а также предстает в откровенных нарядах верхом на белой лошади и лежа на столе, полном угощений.
Видео опубликовали на ютьюб-канале музыкального лейбла Chemical X Records, отвечающего за релиз дебютного EP Лурдес Леон. Режиссером ролика выступила Анна Поллак.
Обложку «Go» создала Индиана Пиорек при участии Генри Чесли и Тринити Выгорски. Выгорски выступила исполнительным продюсером и креативным директором пластинки. Также в работе над EP участвовали Тони Сельцер, Shlohmo, Кири Стенсби и Джо ЛаПорта.