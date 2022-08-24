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Дочь Мадонны выпустила первую песню под псевдонимом Lolahol
Сегодня в 15:13

Дочь американской певицы Мадонны, 25-летняя Лурдес Мария Чикконе-Леон, выпустила свою первую песню «Lock&Key» под псевдонимом Lolahol. Клип на трек появился на ютьюб-канале Chemical X Records.

В видео девушка прогуливается с собакой на цепи, проводит время с молодым человеком на кладбище, а также нежится в откровенном наряде в море. Ролик сняла американская артистка Тринити Вигорски, известная как Eartheater.

В треке Lolahol поет о привязанности к человеку, чью фотографию она хранит в своем медальоне. Вместе с тем певица признается, что постоянно «мечется и рвется», и нуждается «в бризе», который унесет ее прочь — в следующий клуб, машину и самолет.

Послушать трек Лурдес Чикконе-Леон можно на различных стриминговых платформах. Песню спродюсировали все та же Eartheater совместно с Сэмюелом Бергессом и Харой Кири.

«У Лолы и Eartheater есть некоторая общая история — и как у моделей, и как у муз друг друга», — отмечает издание Paper. Девушки уже сотрудничали ранее. В частности, Лурдес выступала хореографом клипа Eartheater и Тони Зельцера «Joyride».

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