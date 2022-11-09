«Яндекс Музыка» удалила песню «Червона калина» по требованию Роскомнадзора

Роскомнадзор потребовал удалить из сервиса «Яндекс Музыка» украинскую песню «Червона калина». Об этом сообщает РБК со ссылкой на компанию.
«Сервис получил официальное требование Роскомнадзора об ограничении доступа к данному треку. По закону „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“ „Яндекс Музыка“ обязана исполнять подобные требования в течение 24 часов», — сказали в компании.
По данным телеграм-канала Baza, регулятор направил аналогичное требование всем музыкальным платформам. При этом «Червона калина» в исполнении Александра Малинина, а также несколько каверов и ремиксов на трек заблокированы не были.
В музыкальном каталоге сервиса «ВКонтакте» данную песню пока еще можно найти в исполнении разных артистов.
Ранее маму двоих дочерей и победительницу конкурса красоты «Миссис Крым-2022» Ольгу Валееву оштрафовали на 40 тыс. рублей за исполнение в соцсетях украинской народной песни «Червона калина».
Девушку осудили по статье о дискредитации Вооруженных сил России и публичной демонстрации запрещенной символики. Ее подругу, которая выложила ролик с исполнением песни, арестовали на 10 суток.
Также в Крыму арестовали и оштрафовали участников свадьбы за исполнение анологичной песни. Бахчисарайский суд согласился с мнением эксперта, что «Червона калина» «является атрибутикой (боевой песней), используемой Организацией украинских националистов (ОУН), деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации».
В результате владельца банкетного зала, где прошла свадьба, арестовали на 15 суток, диджея и танцовщицу — на 10 суток, мать жениха получила пять суток ареста, мать невесты — штраф 40 тыс. рублей, жена владельца ресторана — штраф 50 тыс. рублей.